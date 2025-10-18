  • 18 Октября, 14:28

В результате столкновения автобусов на севере Турции пострадали 12 человек

По факту начато расследование.

Сегодня, 13:15
TRT Haber Сегодня, 13:15
136
Фото: TRT Haber

В турецкой провинции Синоп на севере страны произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, в котором пострадали 12 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Как сообщает телеканал, инцидент был зафиксирован на магистрали Синоп-Самсун.

В результате аварии 12 человек получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в больницы Синопа.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

