В результате столкновения автобусов на севере Турции пострадали 12 человек
По факту начато расследование.
Сегодня, 13:15
136Фото: TRT Haber
В турецкой провинции Синоп на севере страны произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, в котором пострадали 12 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на TRT Haber.
Как сообщает телеканал, инцидент был зафиксирован на магистрали Синоп-Самсун.
В результате аварии 12 человек получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в больницы Синопа.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
