Около ста человек получили травмы в результате столкновения поездов на востоке Словакии, , передает BAQ.KZ со ссылкой словацкий портал Dennik N.

По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность машиниста одного из поездов, однако расследование продолжается, и окончательные выводы ещё не сделаны.

Два пострадавших находятся в критическом состоянии.

На опубликованных видео с места происшествия видно, что один из вагонов после столкновения оказался поперёк путей, а на месте работают экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим и устраняя последствия аварии.