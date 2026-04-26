При стрельбе в Индиане пострадали девять человек

По меньшей мере девять человек пострадали при стрельбе вблизи кампуса Университета Индианы в городе Блумингтон, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Post.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Кирквуд-авеню, где в это время большое количество людей отмечало традиционную студенческую велосипедную гонку.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили пострадавших в одном квартале от территории университета, все девять раненых были экстренно госпитализированы. Издание, ссылаясь на показания свидетелей, указывает, что непосредственно перед началом стрельбы между двумя женщинами вспыхнула ссора, переросшая в драку.

Как рассказал один из очевидцев, одна из участниц конфликта открыла огонь.