При стрельбе в ЮАР погибли 10 человек
Нападавшие без разбора открыли огонь по находящимся на улице людям.
Сегодня, 14:38
По меньшей мере 10 человек погибли и еще столько погибли в результате стрельбы в поселке недалеко от Йоханнесбурга (ЮАР), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на AFP.
Согласно информации, неизвестные устроили стрельбу в Беккерсдале, расположенном в 40 километрах к юго-западу от города. Мотив злоумышленников не установлен.
Отмечается, что нападавшие без разбора открыли огонь по находящимся на улице людям, к настоящему времени известно о 10 погибших и 10 пострадавших.
Правоохранители расследуют инцидент.
