В ночь на 16 ноября в стамбульском районе Бешикташ на проспекте Кабаташ произошёл обвал грунта на участке строительства новой линии метро. Инцидент произошёл на территории будущей конечной станции "Кабаташ" линии M7, которая должна быть открыта в 2027 году, передаёт BAQ.KZ.

По данным Haber Global, в момент обрушения под землёй находились рабочие. Спасательные бригады оперативно прибыли на место и извлекли из-под завалов пять человек. Все они были доставлены в больницы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Однако один из пострадавших, несмотря на усилия медиков, скончался.

Причины происшествия пока не установлены. Муниципальные службы и специалисты продолжают работу на месте, проводится оценка возможных рисков для дальнейшего строительства и прилегающей территории.