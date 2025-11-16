При строительстве метро в Стамбуле произошёл обвал
Спасатели извлекли из-под завалов пять человек.
В ночь на 16 ноября в стамбульском районе Бешикташ на проспекте Кабаташ произошёл обвал грунта на участке строительства новой линии метро. Инцидент произошёл на территории будущей конечной станции "Кабаташ" линии M7, которая должна быть открыта в 2027 году, передаёт BAQ.KZ.
По данным Haber Global, в момент обрушения под землёй находились рабочие. Спасательные бригады оперативно прибыли на место и извлекли из-под завалов пять человек. Все они были доставлены в больницы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Однако один из пострадавших, несмотря на усилия медиков, скончался.
Причины происшествия пока не установлены. Муниципальные службы и специалисты продолжают работу на месте, проводится оценка возможных рисков для дальнейшего строительства и прилегающей территории.
