При взрыве на АЗС в Пятигорске пострадали шесть человек

В российском Пятигорске произошёл взрыв на автозаправочной станции во время разгрузки газовоза. По последним данным, число пострадавших увеличилось до шести человек.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, ещё четверых пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Инцидент произошёл во время разгрузки газовоза на территории АЗС. После взрыва начался крупный пожар, площадь которого, по данным экстренных служб, достигла 1 тысячи квадратных метров.

На месте работают пожарные и спасатели. К ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 15 единиц техники.

Власти подчеркнули, что произошедшее не связано с атакой беспилотников. Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности.

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.