При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли несколько человек
Число жертв и пострадавших пока не уточняется.
Сегодня, 15:31
Фото: Pixabay.com
На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, передает BAQ.KZ.
По информации агентства AFP со ссылкой на полицию, взрыв произошёл в одном из кафе, расположенных на территории курорта.
Правоохранительные органы сообщили о нескольких погибших и раненых. Точное число жертв и пострадавших пока не уточняется. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Полиция заявила, что происхождение взрыва на данный момент остается неизвестным. На месте происшествия работают экстренные службы, территория оцеплена.
