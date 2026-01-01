На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, передает BAQ.KZ.

По информации агентства AFP со ссылкой на полицию, взрыв произошёл в одном из кафе, расположенных на территории курорта.

Правоохранительные органы сообщили о нескольких погибших и раненых. Точное число жертв и пострадавших пока не уточняется. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Полиция заявила, что происхождение взрыва на данный момент остается неизвестным. На месте происшествия работают экстренные службы, территория оцеплена.