Взрыв на заводе во Внутренней Монголии на севере Китая унес жизни по меньшей мере 2 человек, 84 получили ранения, еще 8 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.



Взрыв сферического резервуара с водой и паром произошел 18 января на заводе по производству листового металла компании Baogang United Steel в городе Баотоу. После инцидента был создан аварийно-спасательный штаб для координации действий служб экстренной помощи, пожарной охраны, общественной безопасности, здравоохранения.



В общей сложности 84 пострадавших находятся в больницах, пятеро из них в тяжелом состоянии.



Правительство приостановило производство на пострадавшем заводе и начало общегородскую проверку безопасности промышленных и торговых предприятий.



Расследование воздействия взрыва на окружающую среду продолжается. Мониторинг, проводимый природоохранными ведомствами, пока не выявил негативного воздействия на качество воздуха и почвы, а также не выявил образования сточных вод в результате инцидента. Оказание коммунальных услуг в этом районе продолжается в обычном режиме.



Следственная группа изучает причины взрыва и определяет ответственных лиц.-