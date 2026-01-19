  • 19 Января, 15:42

При взрыве на заводе Китая погибли 2 человека, 84 пострадали

Фото: Синьхуа

Взрыв на заводе во Внутренней Монголии на севере Китая унес жизни по меньшей мере 2 человек, 84 получили ранения, еще 8 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Взрыв сферического резервуара с водой и паром произошел 18 января на заводе по производству листового металла компании Baogang United Steel в городе Баотоу. После инцидента был создан аварийно-спасательный штаб для координации действий служб экстренной помощи, пожарной охраны, общественной безопасности, здравоохранения.

В общей сложности 84 пострадавших находятся в больницах, пятеро из них в тяжелом состоянии. 

Правительство приостановило производство на пострадавшем заводе и начало общегородскую проверку безопасности промышленных и торговых предприятий.

Расследование воздействия взрыва на окружающую среду продолжается. Мониторинг, проводимый природоохранными ведомствами, пока не выявил негативного воздействия на качество воздуха и почвы, а также не выявил образования сточных вод в результате инцидента. Оказание коммунальных услуг в этом районе продолжается в обычном режиме. 

Следственная группа изучает причины взрыва и определяет ответственных лиц.-

