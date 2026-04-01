При взрыве на заводе в Татарстане пострадали 72 человека
В результате ЧП погибли два человека.
Сегодня 2026, 02:36
116Фото: Pixabay.com
При взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане, пострадали 72 человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщили в компании, из них 8 человек госпитализированы, 64 получили легкие повреждения.
В компании также уточнили, что в результате ЧП погибли два человека.
По информации СМИ, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте ЧС работали два вертолета со специалистами из Республиканской клинической больницы.
Пожар локализован. Проводится сбор федеральной медицинской бригады в составе 9 специалистов.
Сообщается, что инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания.