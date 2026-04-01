При взрыве, произошедшем после пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане, пострадали 72 человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщили в компании, из них 8 человек госпитализированы, 64 получили легкие повреждения.

В компании также уточнили, что в результате ЧП погибли два человека.

По информации СМИ, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте ЧС работали два вертолета со специалистами из Республиканской клинической больницы.

Пожар локализован. Проводится сбор федеральной медицинской бригады в составе 9 специалистов.

Сообщается, что инцидент произошел в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания.