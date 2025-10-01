При проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в Караганде произошёл трагический инцидент — погибли двое рабочих, занимавшихся заменой канализационной системы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, во время работ произошёл обвал, под которым оказались рабочие.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

"Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия", - добавили в ДП.