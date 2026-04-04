При землетрясении в Афганистане погибли восемь человек
Все они были членами одной семьи.
4 Апреля 2026, 14:32
Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 5,8 в Афганистане унесло жизни восьми членов одной семьи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Al Arabiya.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, землетрясение произошло в пятницу вечером на глубине 186 километров в северо-восточной провинции Бадахшан.
Отмечается, что толчки ощущались в нескольких регионах страны, включая столицу Кабул.
"В районе Госфанд-Дара провинции Кабул в результате землетрясения погибли восемь членов одной семьи", - сообщил пресс-секретарь Минздрава Шарафат Заман.
Он добавил, что из всей семьи выжил только ребенок в возрасте около двух лет.
