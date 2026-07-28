Прибыль Porsche рухнула на 91%, компания увольняет тысячи сотрудников

Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о новом этапе сокращения персонала. До 2035 года компания планирует сократить еще 5 тысяч рабочих мест, передаетReuters.

Ранее Porsche уже сообщала о сокращении 3,9 тысячи сотрудников и 500 работников дочерних компаний. Таким образом, в общей сложности изменения затронут почти каждое пятое рабочее место в компании.

При этом автопроизводитель заявил, что продолжит инвестировать в производство и сохранит свои основные заводы в Германии.

В компании объяснили, что сокращения будут проходить за счет выхода сотрудников на пенсию, естественной текучки кадров и программ добровольного увольнения.

Решение принято на фоне сложной ситуации в автомобильной отрасли. В Porsche отмечают, что компания столкнулась со снижением продаж, особенно на китайском рынке, а также с высокими затратами на развитие электромобилей, которые пока не принесли ожидаемой отдачи.

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