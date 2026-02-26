Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии прокомментировал видеоматериалы, получившие распространение в социальных сетях о заходе сайгаков в населённые пункты, передает BAQ.KZ.

В ведомстве пояснили, что падеж сайгаков в зимний период и их временное приближение к населённым пунктам являются естественным процессом и связаны с совокупностью природных факторов.

– Сайгак является мигрирующим видом, чувствительным к изменениям погодных и кормовых условий. В условиях резкого понижения температуры, сильных морозов, обильных снегопадов и образования ледяной корки на поверхности почвы у животных ограничивается доступ к кормовой базе. Ослабленные особи могут отклоняться от традиционных маршрутов миграции и заходить в населённые пункты в поисках доступного корма и более благоприятных условий. Такое поведение носит вынужденный характер и не является отклонением, а обусловлено природными условиями и физиологическим состоянием животных, – рассказали в Комитете.

Здесь также цитируют слова директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Сергея Скляренко: «Самым опасным для сайгаков зимой является джут - образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму; подкормка практически бессмысленна. В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолётов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5–10%, а в суровые зимы достигает 50–70%; из числа «гонных» самцов до весны доживает 5–7%. Ну, допустим, при численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20–40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях».

– В зимний период в степи часть сайгаков естественным образом погибает. Оставшиеся туши не пропадают бесследно: они становятся важным источником пищи для других обитателей степи – лис, корсаков, хищных птиц и других падальщиков. Таким образом, естественная гибель животных и последующее использование туш другими видами является частью природного круговорота веществ и энергии, что поддерживает баланс степной экосистемы и способствует выживанию различных представителей фауны, – отметили в ведомстве.

На сегодняшний день ситуация стабильная и находится под постоянным контролем Комитета, также под наблюдением научных организаций. Ежедневно ведется мониторинг состояния сайгаков и анализ факторов, влияющих на их миграцию.