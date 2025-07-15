Причины массовой гибели рыбы на Каспии остаются неизвестными
В региональном департаменте экологии, лабораторные исследования не выявили следов загрязнения
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
73Фото: Unspalsh
В Мангистауской области завершили анализ проб морской воды, отобранных после обнаружения большого количества мертвой рыбы на побережье Каспийского моря возле Форт-Шевченко, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в региональном департаменте экологии, лабораторные исследования не выявили следов загрязнения.
"По результатам лабораторного анализа в пробах морской воды загрязняющие вещества не обнаружены", - сообщили в ведомстве.
Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых запечатлён берег, буквально усыпанный мертвой рыбой в Тупкараганском районе.
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