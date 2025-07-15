В Мангистауской области завершили анализ проб морской воды, отобранных после обнаружения большого количества мертвой рыбы на побережье Каспийского моря возле Форт-Шевченко, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в региональном департаменте экологии, лабораторные исследования не выявили следов загрязнения.

"По результатам лабораторного анализа в пробах морской воды загрязняющие вещества не обнаружены", - сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых запечатлён берег, буквально усыпанный мертвой рыбой в Тупкараганском районе.