Министерство просвещения Казахстана пересмотрело правила приема в первый класс - изменены сроки подачи документов и внедрены новые подходы к зачислению.

Как сообщили в Министерстве просвещения, решение принято по итогам анализа предыдущих кампаний.

Перенесли сроки приема документов

"Принято решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Данная мера направлена на разграничение процесса приема в первый класс с основным учебным периодом, снижение нагрузки на администрации школ и недопущение сбоев в образовательном процессе", - сообщили в ведомстве.

Кого зачислят в первый класс автоматически

Одним из ключевых изменений стало автоматическое зачисление детей, прошедших предшкольную подготовку в той же школе.

"Дети, прошедшие программу предшкольной подготовки в конкретной организации образования и планирующие продолжить обучение в той же школе, будут зачисляться в первый класс автоматически", - отметили в министерстве.

При этом родители сохраняют право выбора другой школы - подать документы можно в общем порядке.

Новый механизм подачи заявлений в первый класс

Также вводится новый механизм подачи заявлений.

"С этого года вводится региональный график приема заявлений. Подход разработан совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта и позволяет равномерно распределить нагрузку на информационные системы", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поэтапный прием должен снизить риск технических сбоев и обеспечить стабильную работу цифровых сервисов.

Для чего введены изменения

В министерстве подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности.

"Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности системы приема, а также на улучшение качества государственных услуг", - сообщили в ведомстве.