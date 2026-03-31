Прием в первый класс в Казахстане перенесли: что изменилось
В Казахстане изменили сроки и порядок приема документов в первый класс. Нововведения касаются автоматического зачисления и подачи заявлений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения Казахстана пересмотрело правила приема в первый класс - изменены сроки подачи документов и внедрены новые подходы к зачислению.
Как сообщили в Министерстве просвещения, решение принято по итогам анализа предыдущих кампаний.
Перенесли сроки приема документов
"Принято решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Данная мера направлена на разграничение процесса приема в первый класс с основным учебным периодом, снижение нагрузки на администрации школ и недопущение сбоев в образовательном процессе", - сообщили в ведомстве.
Кого зачислят в первый класс автоматически
Одним из ключевых изменений стало автоматическое зачисление детей, прошедших предшкольную подготовку в той же школе.
"Дети, прошедшие программу предшкольной подготовки в конкретной организации образования и планирующие продолжить обучение в той же школе, будут зачисляться в первый класс автоматически", - отметили в министерстве.
При этом родители сохраняют право выбора другой школы - подать документы можно в общем порядке.
Новый механизм подачи заявлений в первый класс
Также вводится новый механизм подачи заявлений.
"С этого года вводится региональный график приема заявлений. Подход разработан совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта и позволяет равномерно распределить нагрузку на информационные системы", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что поэтапный прием должен снизить риск технических сбоев и обеспечить стабильную работу цифровых сервисов.
Для чего введены изменения
В министерстве подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедур и повышение прозрачности.
"Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности системы приема, а также на улучшение качества государственных услуг", - сообщили в ведомстве.
