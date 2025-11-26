Приговор Дикому Арману, Кудайбергену и Искакову оставили без изменений в Алматы
Апелляционный суд отказался смягчать приговор.
В Алматы суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор по делу Армана Джумагельдиева, бывшего депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена и экс-начальника пятого департамента КНБ Руслана Искакова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В январе троих признали виновными в организации и участии в массовых беспорядках, похищении людей и незаконном хранении оружия. Арман Джумагельдиев получил 20 лет лишения свободы, Кайрат Кудайберген – восемь лет, Руслан Искаков – 15 лет тюрьмы.
В пресс-службе суда сообщили, что оснований для смягчения наказания нет.
"Дело рассмотрено апелляционным судом. Приговор оставлен без изменения", – указали в ведомстве.
Арман Джумагельдиев был задержан в январе 2022 года в Алматы. Его задержание стало частью расследования по так называемому "секретному делу" о возможной роли криминальных группировок и отдельных должностных лиц в дестабилизации ситуации.
