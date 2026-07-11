Приговор по делу о смертельном ДТП с пожарной машиной в Жанаозене оставили без изменений

Апелляционная коллегия Мангистауского областного суда оставила в силе приговор водителю пожарной спецтехники, признанному виновным в смертельном ДТП, произошедшем в Жанаозене. Об этом сообщает Lada.kz.

8 июля судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу защитника осужденного на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

По итогам рассмотрения суд оставил решение первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ранее водителя пожарной машины приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Напомним, трагедия произошла 18 января в Жанаозене. После столкновения с автомобилем Lifan пожарная машина врезалась в ограждение и стену жилого дома. В результате аварии погибли два человека — водитель легкового автомобиля и девочка, находившаяся в доме. Еще 11 человек получили различные травмы, среди них пожарные, пассажир легкового автомобиля и ребенок, находившийся в доме.