Приговор по делу об убийстве Шерзата Полата огласят 5 июня
Суд удалился в совещательную комнату.
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3 июня, в завершение прений сторон, судья Ержан Жанузаков сообщил участникам процесса, что суд по резонансному уголовному делу об убийстве Шерзата Полата удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, передаёт BAQ.KZ.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора по уголовному делу. Приговор будет оглашён 5 июня 2025 года в 16:00", — объявил Жанузаков.
На скамье подсудимых находятся несколько человек, обвиняемых в групповом нападении, повлекшем гибель Шерзата Полата. В течение двух дней в суде проходили заключительные выступления сторон — обвинения, защиты, потерпевших, а также самих подсудимых.
Общественный резонанс вокруг дела остаётся высоким. Окончательное решение суда будет оглашено в четверг, 5 июня.
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