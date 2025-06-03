3 июня, в завершение прений сторон, судья Ержан Жанузаков сообщил участникам процесса, что суд по резонансному уголовному делу об убийстве Шерзата Полата удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, передаёт BAQ.KZ.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора по уголовному делу. Приговор будет оглашён 5 июня 2025 года в 16:00", — объявил Жанузаков.

На скамье подсудимых находятся несколько человек, обвиняемых в групповом нападении, повлекшем гибель Шерзата Полата. В течение двух дней в суде проходили заключительные выступления сторон — обвинения, защиты, потерпевших, а также самих подсудимых.

Общественный резонанс вокруг дела остаётся высоким. Окончательное решение суда будет оглашено в четверг, 5 июня.