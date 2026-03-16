В день референдума появление граждан на избирательных участках в различных костюмах и с элементами шоу вызвало активное обсуждение в обществе. Председатель коалиции общественных наблюдателей «Дауыс» Тулеген Кунаделов объяснил, как подобные действия оцениваются с точки зрения закона, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, некоторые события, произошедшие на избирательных участках в день референдума, могут запомниться гражданам как яркие и необычные моменты. Кунаделов отметил, что законодательство не устанавливает каких-либо ограничений для избирателей в этом вопросе.

«Если говорить языком законодательства, никаких ограничений не предусмотрено. То есть человек может прийти на участок, главное – подтвердить свою личность и предъявить членам комиссии удостоверение личности», – сказал он.

По словам председателя коалиции, приход на участки в необычных образах или с элементами шоу в некоторых случаях даже может повысить интерес граждан к участию в голосовании.

«Приходить в различных образах, устраивать небольшие шоу – наоборот, может повысить интерес людей. Это привлекает внимание. Поэтому в данном случае избиратели не совершают никакого нарушения закона», – отметил Тулеген Кунаделов.

Он также не исключил, что подобные действия могут быть связаны с желанием привлечь к себе внимание.

«Хайп или стремление обратить на себя внимание – это уже другой вопрос. Во время каждой кампании происходят подобные интересные случаи», – добавил председатель коалиции.

По его словам, в день референдума некоторые граждане пришли на участки в весьма необычных образах.

«Кто-то пришел в костюме моржа, кто-то приехал верхом на лошади. Были случаи, когда люди приходили с щенком или в домашней одежде. Другие приходили в образе Кыдыр Ата и даже давали бата», – рассказал он.

Кунаделов подчеркнул, что подобные явления встречаются не только в Казахстане.

«Такая практика существует не только в Казахстане, но и в мировой практике», – отметил он.

По его словам, во время избирательных кампаний всегда находятся люди, которые стараются привлечь к себе внимание.

«Использовать кампанию для привлечения внимания – это вполне обычное явление», – заключил Тулеген Кунаделов.

Напомним, на прошедшем накануне республиканском референдуме по проекту новой Конституции некоторые избиратели пришли на участки в необычных образах. Так, внимание привлекли граждане, одетые в костюмы казахских ханов – Касыма, Есима и Тауке.

Кроме того, житель Алматинской области пришел на участок вместе со своим «особенным другом» – роботом, одетым в национальный костюм.