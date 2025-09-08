Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана утвердило приказ, который устанавливает перечень труднодоступных местностей, водных, горных и спелеологических объектов с повышенным риском для жизни, а также правила информирования территориальных органов о маршрутах передвижения, передает BAQ.KZ.

Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК под номером 36696 и разработан на основании Закона "О гражданской защите". Он определяет порядок уведомления территориальных органов физическими лицами перед началом путешествия по опасным объектам.

Согласно приказу, уведомление можно направить через информационную систему "eQonaq" и её мобильное приложение, по электронной почте территориального органа или по телефону 112. В уведомлении необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные и сведения о маршруте.

В случае группового путешествия информирование осуществляет один из участников с указанием количества человек, их данных и подробностей маршрута, включая место начала и окончания маршрута, протяженность, а также предполагаемые места ночлега и отдыха.

Территориальные органы будут регистрировать все уведомления, что позволит контролировать передвижение граждан в местах повышенной опасности и обеспечивать их безопасность.