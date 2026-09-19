«Примем меры по всей строгости закона» – К.Токаев о некачественном строительстве дорог

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости вывести общенациональную акцию «Таза Қазақстан» на новый уровень. Глава государства отметил масштаб экологических мероприятий по всей стране и предложил разработать национальный стандарт чистоты.

Президент подчеркнул, что комфортная и чистая окружающая среда зависит не только от работы государственных органов, но и от поведения каждого гражданина. По его словам, культура чистоты напрямую связана с мировоззрением общества.

«Каждый гражданин нашей страны должен и сегодня, и в будущем жить в комфорте и чистоте в “Таза Қазақстан”. Однако такая благоприятная обстановка не возникает сама по себе – ее формирование напрямую зависит от мировоззрения и поведения граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что понятие чистоты следует воспринимать шире, чем просто порядок на улицах. Президент связал его с нравственными качествами человека и поблагодарил молодых участников экологических инициатив за активную гражданскую позицию.

«Если у человека искренние помыслы и благие намерения, то и его поступки будут достойными. Чистота начинается, прежде всего, с каждого из нас. В лице таких молодых людей, как вы, я вижу подлинный пример ответственных граждан с чистыми сердцами», — подчеркнул Президент.

По словам Токаева, проект «Таза Қазақстан» уже охватил все регионы страны. С начала года в рамках инициативы проведено более 600 экологических мероприятий, в которых приняли участие около 7 млн человек. Участники акции очистили более 130 тыс. гектаров земли и высадили 1,3 млн деревьев.

Президент отметил вклад граждан в реализацию проекта и заявил, что активные участники общенациональной акции будут отмечены государственными наградами в преддверии юбилея Независимости.

При этом Глава государства призвал не останавливаться на достигнутом и продолжить работу по формированию экологической культуры. По его мнению, «Таза Қазақстан» должен стать частью долгосрочных изменений в общественном сознании.

«Таза Қазақстан» – не просто общенациональная инициатива, это осознанный выбор нашего народа. «Таза Қазақстан» по праву можно назвать уникальным проектом, способствовавшим прогрессивным изменениям в общественном сознании и национальной идентичности», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития проекта и предложил закрепить единые требования к чистоте на уровне страны.

«Мы должны вывести акцию «Таза Қазақстан» на качественно новый уровень. Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан переживает период масштабных преобразований. По его словам, реформы охватывают различные сферы жизни общества, включая политическую систему, экономику и развитие инфраструктуры.

«Сегодня Казахстан вступил в эпоху исторических, судьбоносных преобразований. Во всех сферах жизнедеятельности общества реализуются масштабные реформы. Осуществляется кардинальная модернизация политической системы государства. Динамично развивается наша экономика», — сказал Президент.

Глава государства отдельно остановился на развитии инфраструктуры. По всей стране строятся социальные объекты, а также прокладываются новые автомобильные и железные дороги. Президент подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

«Во всех регионах возводится социально значимая инфраструктура – школы, больницы, объекты культуры и спорта. По всей стране проложены десятки тысяч километров автомобильных и железных дорог. Эта работа не будет прекращаться. Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент акцентировал внимание на качестве строительства и соблюдении установленных требований. Он заявил, что будет лично следить за этим вопросом, а нарушителей будут привлекать к ответственности.

«Необходимо обеспечить самое высокое качество строительства. Я буду уделять самое пристальное внимание этому вопросу и держать его на строгом личном контроле. Те, кто нарушают требования и установленные правила, непременно будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заявил Глава государства.

Токаев также отметил, что основная цель проводимой работы заключается в повышении качества жизни населения и создании комфортных условий для граждан.

Особое внимание Президент уделил Астане, назвав столицу отражением достижений всего Казахстана. По его словам, город становится центром притяжения для людей, ориентированных на новые идеи и развитие.

«С этой точки зрения Астана, несомненно, является образцовым городом, отражением достижений всего Казахстана. Сегодня с полной уверенностью можно заявить, что столица стала местом притяжения для новаторских и креативных людей. Астана становится краше с каждым днем», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отметил работу руководства столицы и поблагодарил акима Астаны Жениса Касымбека и его команду за вклад в развитие города.