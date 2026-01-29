  • 29 Января, 22:46

Применение искусственного интеллекта в журналистике обсудили в Астане

В Астане состоялась заседание Комиссии по вопросам развития отраслевой журналистики.

Фото: Pixabay.com

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере отраслевой журналистики, внедрения системы дуального обучения, а также использования цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в журналистской деятельности, передаёт BAQ.KZ.

По итогам обсуждения сформирован ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие отраслевой журналистики, и определены приоритетные направления работы на предстоящий период. Кроме того, совместно с отраслевыми министерствами и высшими учебными заведениями выработаны меры по развитию дуального обучения и расширению практики применения искусственного интеллекта в отрасли.

