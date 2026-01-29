В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере отраслевой журналистики, внедрения системы дуального обучения, а также использования цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в журналистской деятельности, передаёт BAQ.KZ.

По итогам обсуждения сформирован ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие отраслевой журналистики, и определены приоритетные направления работы на предстоящий период. Кроме того, совместно с отраслевыми министерствами и высшими учебными заведениями выработаны меры по развитию дуального обучения и расширению практики применения искусственного интеллекта в отрасли.