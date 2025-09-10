Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
Светлана Жакупова прокомментировала высказывания блогера.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса прокомментировала скандальное высказывание блогера о детях с аутизмом, передает BAQ.KZ. Она подчеркнула, что государство строит инклюзивное общество и оказывает полную поддержку детям с особенностями развития.
"Мы строим инклюзивное общество. Мы не даём возможности для дискриминации лиц с инвалидностью. Лица с аутизмом на сегодняшний день находятся на особом контроле буквально нескольких государственных органов - Министерства просвещения, Министерства труда, Министерства здравоохранения. Мы в полной мере поддерживаем этих детей", — подчеркнула Жакупова.
По её словам, в отношении блогера решение должны принять правоохранительные органы.
"Я думаю, что они примут правильные решения, самое жёсткое", — отметила министр.
