  • 10 Сентября, 13:27

Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом

Светлана Жакупова прокомментировала высказывания блогера.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса прокомментировала скандальное высказывание блогера о детях с аутизмом, передает BAQ.KZ. Она подчеркнула, что государство строит инклюзивное общество и оказывает полную поддержку детям с особенностями развития.

"Мы строим инклюзивное общество. Мы не даём возможности для дискриминации лиц с инвалидностью. Лица с аутизмом на сегодняшний день находятся на особом контроле буквально нескольких государственных органов - Министерства просвещения, Министерства труда, Министерства здравоохранения. Мы в полной мере поддерживаем этих детей", — подчеркнула Жакупова.

По её словам, в отношении блогера решение должны принять правоохранительные органы.

"Я думаю, что они примут правильные решения, самое жёсткое", — отметила министр.

