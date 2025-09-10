Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса прокомментировала скандальное высказывание блогера о детях с аутизмом, передает BAQ.KZ. Она подчеркнула, что государство строит инклюзивное общество и оказывает полную поддержку детям с особенностями развития.

"Мы строим инклюзивное общество. Мы не даём возможности для дискриминации лиц с инвалидностью. Лица с аутизмом на сегодняшний день находятся на особом контроле буквально нескольких государственных органов - Министерства просвещения, Министерства труда, Министерства здравоохранения. Мы в полной мере поддерживаем этих детей", — подчеркнула Жакупова.

По её словам, в отношении блогера решение должны принять правоохранительные органы.