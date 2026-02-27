Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, пригласил министров иностранных дел стран Центральной Азии на официальную встречу в Лондоне, посвящённую перспективам сотрудничества региона с Великобританией в сферах образования, науки и технологий, сообщает BAQ.kz.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев подчеркнул, что формат «CA5+UK» открывает новую страницу партнёрства и придаёт импульс межрегиональному сотрудничеству. Он отметил работу по трансформации Казахстана в международный образовательный хаб, включая кампусы британских университетов «Cardiff University», «Coventry University» и «De Montfort University».

Казахская сторона выразила интерес к расширению доступа к британским стипендиям и грантам, созданию совместных исследовательских центров в сферах устойчивого развития, климата, цифровых технологий и медицины, а также развитию проектов по истории, искусству, туризму, упрощению виз и расширению авиасообщения.

Принц Эдвард подчеркнул значение укрепления «people-to-people ties» как основы долгосрочного партнёрства и отметил активность Казахстана в развитии сотрудничества в приоритетных для обеих сторон областях.