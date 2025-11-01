Король Великобритании Карл III официально лишил своего младшего брата, принца Эндрю, всех дворянских титулов и исключил его из списка британских пэров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

Теперь он будет носить имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, без обращения "его Королевское Высочество". Экс-принц утратил титулы герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили, а также право на проживание в Royal Lodge - поместье в Виндзорском парке. Сообщается, что он переедет в резиденцию Сэндрингем, где за жильё будет платить лично король.

Титула лишилась и бывшая супруга Эндрю - Сара Фергюсон, которая теперь должна покинуть Royal Lodge. При этом их дочери, принцессы Беатриса и Евгения, сохраняют свои статусы.

Решение последовало после появления новых доказательств тесной связи Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре ранее утверждала, что принц вступал с ней в интимные отношения, когда ей было 17 лет.

Хотя в 2022 году стороны заключили внесудебное соглашение, скандал получил новое развитие после публикации мемуаров Джуффре.

Карл III и королева Камилла выразили поддержку жертвам насилия, подчеркнув, что решение о лишении титулов было принято "в интересах справедливости и достоинства королевской семьи".