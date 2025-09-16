С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу важные изменения в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Соответствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" затрагивает ряд чувствительных сфер, включая похищение людей и насильственные браки.

Одним из ключевых нововведений стало исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса. Ранее человек, добровольно освободивший похищенного, мог избежать уголовной ответственности. Теперь эта норма отменена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный будет привлечён к ответственности в полном объёме. Это изменение направлено на ужесточение наказания за преступления против личной свободы и устранение правовых лазеек.

Второе важное изменение — введение в Уголовный кодекс новой статьи 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Теперь подобное деяние официально признаётся уголовным преступлением. В зависимости от тяжести и обстоятельств преступления, наказание варьируется: от штрафа в размере до 2 000 месячных расчётных показателей до лишения свободы сроком до двух лет. Если же принуждение к браку привело к тяжким последствиям — по неосторожности или в результате насилия, — наказание может достигать 10 лет лишения свободы.

Особо суровые санкции предусмотрены в случаях, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, с применением физического или психического насилия, группой лиц, с использованием служебного положения или зависимости потерпевшего.

Принятые меры направлены на защиту наиболее уязвимых категорий граждан — женщин, подростков и молодых девушек, — а также на предотвращение случаев насильственного заключения браков, что ранее зачастую оставалось без должной правовой оценки.