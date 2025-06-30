Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов подвел итоги завершившейся парламентской сессии, назвав ее насыщенной и результативной. По его словам, на обсуждение поступило сразу несколько ключевых законопроектов, включая новые редакции Налогового и Бюджетного кодексов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Отличительной особенностью этой сессии было то, что сразу было очень много очень важных законопроектов. Это, во-первых, кодексы. Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс. Для меня эти два кодекса являются основополагающими, как для бывшего члена правительства", – отметил Аймагамбетов.

Особое внимание, по его словам, уделено реформированию системы обязательного социального медицинского страхования. В рамках принятых норм предусмотрено расширение охвата скрининговыми обследованиями, включая онкоскрининги для всех граждан.

"Здесь тоже это уже стало притчей во языцех, надо было ряд вопросов решать. Мы включили хорошие нормы, в том числе по скринингам, онкоскринингам для всех наших граждан. То есть были очень хорошие нормы, и мы видим, что эти нормы уже работают", – добавил депутат.

Еще одним значимым решением стало введение обязательных подъемных в размере 100 минимальных заработных плат для врачей, выезжающих на работу в села по остродефицитным специальностям.

Аймагамбетов подчеркнул, что сессия была продуктивной, а принятые законы начинают приносить практические результаты.