На заседании Правительства председатель правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин доложил о мерах по поддержке отечественного производства, передает BAQ.KZ.

По его словам, в рамках инициативы по направлению 8 трлн тенге в экономику холдинг и "Самрук-Казына" проводят совместную работу по насыщению внутреннего рынка посредством обеспечения отечественных производителей офтейк-контрактами.

Особое внимание уделяется приоритетному использованию отечественных товаров для снижения импортозависимости и развития промышленного потенциала в рамках Нацпроекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. В рамках проекта предусматривается замена и модернизация объектов критический изношенной энергетической и коммунальной инфраструктуры. В целях обеспечения СЕМ продукцией отечественного производства предлагается осуществлять закупки, в том числе у заемщиков группы холдинга, что соответственно обеспечит офтейк-контрактами казахстанские предприятия.

По итогам поддержки в 2024 году в эксплуатацию введено 33 промышленных проекта на сумму 345,5 млрд тенге. Это строительство маслоэкстракционного завода, завода по производству объемных блоков, автошин, бытовой техники и чугунного литья В 2025 году планируется реализация новых проектов – по выпуску алкилата, бумаги, цианида натрия и кальцинированной соды.

Существенная поддержка оказывается транспортному сектору. Через Фонд развития промышленности поддержано 15 отечественных производителей вагонов, автобусов и спецтехники. В общей сложности направлено 1,1 трлн тенге, что обеспечило сбыт 26,6 тыс. единиц техники. Через КазАгроФинанс обновлено более 88 тыс. единиц сельхозтехники, из которых 17,1 тыс. на сумму 393,8 млрд тенге.

Рустам Карагойшин подчеркнул важность обязательств по закупу товаров, работ и услуг у отечественных производителей.

"В текущем году объем закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) поддержанными предприятиями БРК составил 30 млрд тенге, из них доля приобретенных ТРУ у ОТП составляет порядка 29 млрд тенге (порядка 99%), в сравнении с 2024 годом доля ОТП в ТРУ 4,6 млрд тенге (порядка 14%)", — отметил председатель правления холдинга.

Вместе с тем в рамках озвученной инициативы по направлению 8 трлн тенге в экономику, в этом году планируется закуп товаров, работ и услуг на сумму не менее 1,2 трлн тенге.

Премьер-министр подчеркнул, что работу в данном направлении необходимо продолжать. При получении поддержки от холдинга "Байтерек" каждое предприятие должно закупать только казахстанские товары, работы и услуги. Вопрос поручено держать на контроле.