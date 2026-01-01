Приоритетом для страны в 2026 году останется реализация проекта "Таза Қазақстан"
Государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику.
Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев в новогоднем поздравлении, передаёт BAQ.KZ.
"Нашим неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта "Таза Қазақстан". Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными.
Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости. Мы отметим эту историческую веху реальными делами.
Незыблемая основа наших достижений – это стабильность, согласие общества в духе концепции "Единство в многообразии", - отметил президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами.
По предложению Казахстана 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев. Мировое волонтерское движение олицетворяет такие незыблемые человеческие ценности, как солидарность и доброта. Эти благородные качества свойственны и нашему народу.
Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит, прежде всего, от нас самих.
"Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа", - заявил президент.
