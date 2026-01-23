Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор по делу о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Двое медиков признаны виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения, передает BAQ.KZ.

Суд установил, что учредитель одной из медицинских организаций в период с апреля по июль 2023 года организовал схему фиктивного прикрепления граждан к своей клинике с целью незаконного получения бюджетных средств. Для реализации преступного замысла он предложил денежное вознаграждение сотруднику Астанинского филиала Национального научного центра развития здравоохранения за незаконное одобрение заявок.

Используя служебное положение, должностное лицо утвердило фиктивные заявки. В результате к медицинской организации было незаконно прикреплено более 15 тысяч граждан, что повлекло ущерб Фонду социального медицинского страхования в особо крупном размере — около 80 млн тенге. Из них 7,5 млн тенге суд признал ущербом, непосредственно причинённым действиями должностного лица. Полученные средства были распределены между подсудимыми.

Подсудимые полностью признали вину. Суд учёл наличие малолетних детей, раскаяние и отсутствие судимостей как смягчающие обстоятельства. При этом ущерб возмещён не был.

Учредителю медорганизации назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Второму подсудимому назначено 3 года лишения свободы, которые с учётом амнистии сокращены до 2 лет 4 месяцев.