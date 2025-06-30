Единую систему оплаты медицинской помощи введут в Казахстане с 1 июля 2025 года. Нововведение принято для того, что решить проблему с приписками в поликлиниках, сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

"С 1 июля система полноценно заработает, которая фактически нивелирует все приписки. Система увеличивает в несколько раз количество анализа, которому будут подвергать медицинские услуги в части их качества. Это будет дисциплинировать в первую очередь медицинские организации для того, чтобы все-таки обеспечить доступность и качество медицинских услуг за счет средств нашего населения, за счет средств бюджета. Эти вопросы на контроле", - сказала Альназарова.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что готовит заявления по итогам аудита фармотрасли и отчету правительства.