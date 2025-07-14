Вв Костанайской области прошли масштабные экологические мероприятия в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Акции охватили сразу два населённых пункта - посёлок Карабалык и город Аркалык, передает BAQ.KZ.

В Карабалыкском районе участники акции - молодёжные активисты, волонтёры и местные жители — очистили берега реки Тогузак. Организатором выступил Молодёжный ресурсный центр при акимате района.

Основной целью акции стало не только наведение санитарного порядка на прибрежной территории, но и воспитание у молодёжи бережного отношения к природе, развитие привычек экологически ответственного поведения. В посёлке Карабалык уже сложилась хорошая традиция проводить регулярные субботники, высаживать деревья и облагораживать территории, вовлекая в этот процесс школьников, студентов и всех неравнодушных жителей. Участники акции подчеркнули, что забота о чистоте — это забота о здоровье, и каждый гражданин может внести вклад в общее дело.

"Чистая окружающая среда — залог здоровья. Каждый может внести вклад в общее дело", - подчеркнули организаторы.

Тем временем в Аркалыке состоялась городская экологическая акция с участием жителей, коммунальщиков и бойцов "Жасыл ел". Убирали дворы, скверы, берега, белили деревья, косили траву — всё для создания чистой и ухоженной городской среды.

Особое внимание в обоих населённых пунктах уделялось вовлечению молодёжи. Акции показали, что экология — это не только ответственность государства, но и дело каждого жителя.

"Сегодняшние мероприятия - не просто уборка, а шаг к общему экологическому сознанию и патриотизму", - отметили участники.

Программа "Таза Қазақстан" продолжает объединять усилия властей, общественности и бизнеса ради одного - чистого и здорового будущего страны.