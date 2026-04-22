"Природа может существовать без геополитики, а геополитика без природы - нет" - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о взаимосвязи экологической и геополитической повестки, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что страны региона сталкиваются с общими экологическими вызовами и несут коллективную ответственность за их решение.

«Природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы. Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное - мы разделяем ответственность», - заявил Токаев.

Президент отметил, что экологические проблемы региона носят системный характер и требуют совместных решений.

«Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них - дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами, опустынивание, таяние ледников, загрязнение воздуха и уязвимость биоразнообразия. Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов», - подчеркнул он.

По словам Главы государства, настало время переходить от обсуждений к практическим действиям.