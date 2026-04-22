"Природа может существовать без геополитики, а геополитика без природы - нет" - Токаев
Президент призвал страны региона к совместным решениям в ответ на экологические вызовы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о взаимосвязи экологической и геополитической повестки, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что страны региона сталкиваются с общими экологическими вызовами и несут коллективную ответственность за их решение.
«Природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика не может существовать без природы. Наши страны разделяют общие экосистемы. Нас объединяют реки, ландшафты и климатические риски. Самое важное - мы разделяем ответственность», - заявил Токаев.
Президент отметил, что экологические проблемы региона носят системный характер и требуют совместных решений.
«Центральная Азия и соседние регионы сталкиваются с общими экологическими вызовами. Среди них - дефицит воды и неэффективное управление водными ресурсами, опустынивание, таяние ледников, загрязнение воздуха и уязвимость биоразнообразия. Я намеренно перечисляю все основные проблемы и вызовы, раскрывая их суть, потому что твердо верю: именно совместными усилиями мы можем добиться положительных результатов», - подчеркнул он.
По словам Главы государства, настало время переходить от обсуждений к практическим действиям.
«Время рапортовать об успехах прошло, настало время принимать решения», - заключил Президент.
