Казахстан получил возможность привлечь международную экспертизу и инвестиции для проектов, в которых природные экосистемы становятся частью защиты от климатических угроз. Страна вошла в число участников международной инициативы Nature-based Solutions Innovation Accelerator (NBS-IA).

Речь идет о решениях, которые позволяют использовать возможности самой природы для адаптации к изменению климата. Восстановление экосистем, сохранение природных территорий и их интеграция в инфраструктурные проекты могут стать частью защиты от последствий экстремальных погодных явлений.

О результатах отбора объявили на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье, Турция. Информацию представили в ходе международного мероприятия «Scaling up Sustainable Infrastructure through NbS for Climate Adaptation».

Организаторами выступили Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии, Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

Инициатива NBS-IA ориентирована на поддержку инновационных проектов, использующих природные экосистемы для повышения устойчивости инфраструктуры к климатическим изменениям.

Для Казахстана участие в программе открывает доступ к международной экспертной поддержке, техническим знаниям и потенциальным инвестиционным ресурсам. Это позволит расширить возможности разработки и внедрения природоориентированных решений в климатических и инфраструктурных проектах.

По сути, речь идет о подходе, при котором природа становится не просто объектом охраны, а полноценным участником развития инфраструктуры и адаптации к меняющемуся климату.