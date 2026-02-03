Природные богатства Казахстана незаконно вывозили за границу
Сегодня, 10:28
Факты незаконной добычи полезных ископаемых выявила Специализированная природоозранная прокуратура Карагандинской области, передает BAQ.KZ.
По данным фактам специальными прокурорами Карагандинской области проведено досудебное расследование. Установлено, что одно из предприятий района на протяжении четырёх лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило её за границу.
– В результате государству причинён ущерб более 2 млрд тенге. Трое подозреваемых взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге, – сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
