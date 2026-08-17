Природные пожары продолжают бушевать в Каркаралинске
В Каркаралинском районе продолжается тушение природного пожара.
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В Каркаралинском районе Карагандинской области вблизи села Жанатоган продолжаются работы по тушению возгорания сухой растительности.
Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра, а также горным рельефом местности, что затрудняет доступ к отдельным очагам возгорания и создаёт угрозу дальнейшего распространения огня.
В настоящее время для защиты населённого пункта и недопущения распространения пожара в сторону села задействованы силы и средства МЧС и местных исполнительных органов.
Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации пожара, осуществляется постоянный мониторинг обстановки. К месту пожара направлены дополнительные силы и средства ДЧС.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области создан оперативный штаб, координирующий действия задействованных сил и средств.
Угрозы населённому пункту на данный момент не допущено. Работы по тушению продолжаются круглосуточно.
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