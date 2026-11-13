Природный газ пришёл в Западный район Жезказгана

В Западном районе Жезказгана природный газ начал поступать в жилые дома. Первые семьи уже пользуются им в быту, а всего инфраструктуру для подключения подготовили почти для тысячи домовладений, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате области Улытау, поэтапное подключение началось 10 ноября. Основные строительно-монтажные работы в районе уже завершены.

Газ подвели к 960 домам

В Западном районе установили газовые выводы для подключения 960 жилых домов. Из восьми газораспределительных шкафов, предусмотренных проектом, пять уже запущены. Оставшиеся три планируют вводить в работу постепенно.

Однако наличие газовой сети возле дома ещё не означает, что газ автоматически поступит в каждое жилище. Владельцам необходимо оформить технические условия и подготовить внутридомовое оборудование к безопасному подключению.

На сегодняшний день технические условия получили 80 абонентов. Сейчас они готовятся подключить свои дома к природному газу.

Первые жители уже пользуются газом

Аким Жезказгана Мурат Бурибаев вместе с главным инженером Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Дильдабеком Культимировым посетили один из домов, куда уже поступает природный газ.

Хозяин дома рассказал о преимуществах нового подключения. По словам жителей, появления газа здесь ждали давно. Теперь повседневные домашние дела станут проще, а условия проживания – комфортнее.

Во время встречи аким города поручил продолжать газификацию района, уделяя особое внимание безопасности.

Жителям, которые ещё не оформили необходимые документы, рекомендуют сделать это заранее. При подключении важно соблюдать технические требования и не проводить работы самостоятельно с нарушением установленных норм.

Газификация Западного района продолжится поэтапно, по мере готовности распределительной сети и самих домов к подключению.