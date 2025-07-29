Специализированная природоохранная прокуратура Республики Казахстан завершила проверку соблюдения экологических норм атмосферного воздуха и выявила серьёзные нарушения со стороны ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), передает BAQ.KZ.

За период с 3 квартала 2023 года по 2 квартал 2024 года компания незаконно выбросила в атмосферу 49,3 тонны загрязняющих веществ, что существенно превышает установленные нормативы. При этом 4,9 тонны загрязнений были выброшены без каких-либо разрешений на выброс.

По результатам расследования прокуратура возбудила административное производство, которое завершилось решением суда о наложении штрафа размером в 639,6 млн тенге. Это постановление вступило в законную силу.

Загрязнение атмосферы в регионе остаётся одной из наиболее острых экологических проблем. Прокуратура подчёркивает необходимость системного контроля и продолжит усиленный надзор за исполнением природоохранного законодательства.