Декрет может стать периодом профессионального роста, переосмысления собственных интересов и запуска предпринимательских проектов. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ на юбилейном форуме женщин Казахстана UMAI ANA рассказала руководитель проектного офиса по туризму при Администрации Президента РК Камила Лукпанова.

Она поделилась личным опытом развода во время декрета и призвала женщин не торопиться с профессиональной реализацией после рождения ребёнка, давая себе время на восстановление.

«На самом деле, как женщина, прошедшая через развод во время декрета, я очень сильно заверяю и прошу женщин, несмотря на все обстоятельства, максимально стараться наслаждаться декретом», – сказала Лукпанова.

По её словам, материнство становится новым этапом жизни, в течение которого женщина может заново изучить себя, свои интересы и возможности. Именно в этот период, считает она, нередко рождаются идеи для будущих предпринимательских проектов.

«Очень много классных крутых проектов начинается как раз таки именно в декрете», – отметила спикер.

Лукпанова также дала пять советов женщинам, которые планируют запустить собственное дело:

* верить в свою бизнес-идею;

* уметь презентовать и продвигать её;

* формировать правильную команду и окружение;

* доверять собственной интуиции;

* преодолевать страхи и смело действовать.

«Думайте о себе, о своих желаниях, о своей идее», – подчеркнула она.

Особое внимание Лукпанова уделила женской солидарности. По её мнению, взаимная поддержка и обмен опытом помогают женщинам реализовывать собственные инициативы и развиваться профессионально.

Юбилейный, десятый форум UMAI ANA объединил в Астане предпринимательниц из разных регионов Казахстана, общественных деятелей и экспертов. Основными темами мероприятия стали женское лидерство, финансовая независимость и развитие предпринимательства.

Информационным партнёром форума выступил QAZCONTENT.