«Прислушиваться к себе и не торопиться»: Камила Лукпанова рассказала о самореализации в декрете
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Декрет может стать периодом профессионального роста, переосмысления собственных интересов и запуска предпринимательских проектов. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ на юбилейном форуме женщин Казахстана UMAI ANA рассказала руководитель проектного офиса по туризму при Администрации Президента РК Камила Лукпанова.
Она поделилась личным опытом развода во время декрета и призвала женщин не торопиться с профессиональной реализацией после рождения ребёнка, давая себе время на восстановление.
«На самом деле, как женщина, прошедшая через развод во время декрета, я очень сильно заверяю и прошу женщин, несмотря на все обстоятельства, максимально стараться наслаждаться декретом», – сказала Лукпанова.
По её словам, материнство становится новым этапом жизни, в течение которого женщина может заново изучить себя, свои интересы и возможности. Именно в этот период, считает она, нередко рождаются идеи для будущих предпринимательских проектов.
«Очень много классных крутых проектов начинается как раз таки именно в декрете», – отметила спикер.
Лукпанова также дала пять советов женщинам, которые планируют запустить собственное дело:
* верить в свою бизнес-идею;
* уметь презентовать и продвигать её;
* формировать правильную команду и окружение;
* доверять собственной интуиции;
* преодолевать страхи и смело действовать.
«Думайте о себе, о своих желаниях, о своей идее», – подчеркнула она.
Особое внимание Лукпанова уделила женской солидарности. По её мнению, взаимная поддержка и обмен опытом помогают женщинам реализовывать собственные инициативы и развиваться профессионально.
Юбилейный, десятый форум UMAI ANA объединил в Астане предпринимательниц из разных регионов Казахстана, общественных деятелей и экспертов. Основными темами мероприятия стали женское лидерство, финансовая независимость и развитие предпринимательства.
Информационным партнёром форума выступил QAZCONTENT.
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