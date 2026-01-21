В 2025 году количество зарегистрированных правонарушений по статье 449 КоАП РК — "Приставание в общественных местах" — достигло 115,9 тыс. случаев, что стало рекордом с момента появления нормы 1 января 2015 года. Рост по сравнению с 2024 годом составил 29%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Речь идёт о навязчивом предложении услуг (гадание, проституция, продажа товаров и прочее) и попрошайничестве в общественных местах: на улицах, площадях, в магазинах, вокзалах и общественном транспорте.

Большинство дел (111,4 тыс.) завершилось предупреждением, штрафы применялись лишь в 3,4 тыс. случаев. Всего к административной ответственности привлечены 115,1 тыс. человек, включая 1,6 тыс. иностранцев и 67 несовершеннолетних.

Выявлять нарушителей помогают патрулирование ТРЦ, рынков, храмов и вокзалов, а также системы видеонаблюдения "Сергек".