Дети и подростки в Казахстане всё чаще пристрастились к фастфуду и энергетическим напиткам, что вызывает серьёзную обеспокоенность у властей. Эта тенденция может негативно сказаться на здоровье подрастающего поколения, передает BAQ.KZ.

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал поручения Министерству здравоохранения по разработке мер для решения этой проблемы.

"Очень важный вопрос – питание детей. К сожалению, дети и подростки пристрастились к фастфуду и энергетическим напиткам, иногда даже впадая в зависимость от них. Мы должны ответить на этот вызов всей страной, всем обществом. Это очень опасная ситуация. Внесите предложения", — поручил Олжас Бектенов.

Стоит отметить, в рамках единой Концепции "Дети Казахстана" с 1 февраля вводится особый контроль и надзор за всеми образовательными организациями по принципу "внезапности". Проверки коснутся оздоровления детей, их безопасности и качества питания.