  • 17 Июля, 10:46
  • BAIGENEWS

Пристроенный к жилому дому банк загорелся в Караганде

Пожар ликвидирован на малой площади.

Сегодня, 09:35
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: Unsplash

Утром 17 июля огнеборцы Караганды тушили возгорание одного из одноэтажного банка пристроенного к девятиэтажному жилому дому в районе им. Казыбек би по проспекту Бухар-Жырау, передаёт BAQ.KZ.

Спасатели работали по повышенному рангу. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали.

"По уточненным данным произошло возгорание утеплителя изоляции электропроводов, утеплителя и декоративного потолка", - прокомментировали спасатели.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.

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