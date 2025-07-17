Пристроенный к жилому дому банк загорелся в Караганде
Пожар ликвидирован на малой площади.
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
151Фото: Unsplash
Утром 17 июля огнеборцы Караганды тушили возгорание одного из одноэтажного банка пристроенного к девятиэтажному жилому дому в районе им. Казыбек би по проспекту Бухар-Жырау, передаёт BAQ.KZ.
Спасатели работали по повышенному рангу. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали.
"По уточненным данным произошло возгорание утеплителя изоляции электропроводов, утеплителя и декоративного потолка", - прокомментировали спасатели.
Сейчас на месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.
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