Утром 17 июля огнеборцы Караганды тушили возгорание одного из одноэтажного банка пристроенного к девятиэтажному жилому дому в районе им. Казыбек би по проспекту Бухар-Жырау, передаёт BAQ.KZ.

Спасатели работали по повышенному рангу. По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали.

"По уточненным данным произошло возгорание утеплителя изоляции электропроводов, утеплителя и декоративного потолка", - прокомментировали спасатели.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.