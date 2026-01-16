Присвоившая 6,5 млрд тенге казахстанка экстрадирована из Грузии
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Грузии вернули на родину гражданку Казахстана, обвиняемую в руководстве финансовой пирамидой "World Busines Consulting", передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2018–2022 годах через сеть подразделений организации подозреваемая незаконно привлекла у граждан более 6,5 млрд тенге, обещая высокую прибыль. Ряд соучастников уже осуждён к реальному лишению свободы.
После совершения преступления женщина скрылась и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года её задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе. Ей инкриминируется преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
