Присвоившая 6,5 млрд тенге казахстанка экстрадирована из Грузии

Сегодня, 15:42
Фото: freepik.com

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Грузии вернули на родину гражданку Казахстана, обвиняемую в руководстве финансовой пирамидой "World Busines Consulting", передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2018–2022 годах через сеть подразделений организации подозреваемая незаконно привлекла у граждан более 6,5 млрд тенге, обещая высокую прибыль. Ряд соучастников уже осуждён к реальному лишению свободы.

После совершения преступления женщина скрылась и была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года её задержали в Грузии, откуда экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе. Ей инкриминируется преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

