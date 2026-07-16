Присяжного в Алматинской области оштрафовали на 865 тысяч тенге за неявку в суд
Мужчина перестал выходить на связь во время рассмотрения дела об убийстве.
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В Алматинской области присяжного заседателя привлекли к административной ответственности за неявку на судебное заседание без уважительной причины. За нарушение обязанностей ему назначили штраф в размере 200 МРП, или 865 тыс. тенге.
Как сообщили в суде, присяжный участвовал в рассмотрении уголовного дела об убийстве, однако впоследствии перестал выходить на связь и не явился на очередное судебное заседание.
В связи с этим председательствующий судья отстранил его от участия в процессе и заменил запасным присяжным. После этого в отношении мужчины было возбуждено административное производство.
Карасайский межрайонный суд признал гражданина виновным по части 2 статьи 657 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Суд назначил ему административный штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (865 тыс. тенге). Постановление суда вступило в законную силу.
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