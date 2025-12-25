В Акмолинской области специализированный межрайонный уголовный суд с участием присяжных рассмотрел дело в отношении 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы, передает BAQ.KZ. Их обвиняли в применении недозволенных методов воздействия к осуждённым в учреждении города Атбасар по статье о пытках (ст. 146 ч. 3 п. 1 УК).

Как сообщили в суде Акмолинской области, по итогам разбирательства присяжные заседатели вынесли вердикт о невиновности подсудимых. Решение об отсутствии события преступления принято в совещательной комнате большинством голосов: каждый из 10 присяжных и судья имели по одному голосу, преимуществ при голосовании не предусмотрено.

Приговором суда все 12 сотрудников КУИС признаны невиновными, за ними признано право на реабилитацию. При этом судебное решение пока не вступило в законную силу.