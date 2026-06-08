Присяжные поставили точку в деле об убийстве в Красной Пресне
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Суд присяжных вынес приговор жителю Мендыкаринского района Костанайской области, которого обвиняли в краже с проникновением в жилище и убийстве односельчанина, передает BAQ.kz.
Обстоятельства дела
Уголовное дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей по ходатайству самого подсудимого.
Как установил суд, 5 апреля 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом местного жителя и похитил блок сигарет и наручные часы.
Спустя несколько дней, в ночь с 10 на 11 апреля, в селе Красная Пресня между ним и односельчанином произошел конфликт во время распития спиртных напитков. По данным суда, после ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов. От полученных ранений сельчанин скончался на месте.
Позиции сторон
В ходе процесса подсудимый частично признал вину. Он не отрицал обстоятельства кражи, однако свою причастность к гибели потерпевшего не признал.
Гособвинение просило назначить мужчине 13 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона оставила вопрос наказания на усмотрение суда.
Решение суда
Суд пришел к выводу, что вина подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, включая показания свидетелей, заключения экспертиз и материалы уголовного дела. Отягчающим обстоятельством было признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
По вердикту присяжных мужчину признали виновным. По совокупности преступлений ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении расходов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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