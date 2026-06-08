Присяжные поставили точку в деле об убийстве в Красной Пресне

Суд присяжных вынес приговор жителю Мендыкаринского района Костанайской области, которого обвиняли в краже с проникновением в жилище и убийстве односельчанина, передает BAQ.kz.

Обстоятельства дела

Уголовное дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей по ходатайству самого подсудимого.

Как установил суд, 5 апреля 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом местного жителя и похитил блок сигарет и наручные часы.

Спустя несколько дней, в ночь с 10 на 11 апреля, в селе Красная Пресня между ним и односельчанином произошел конфликт во время распития спиртных напитков. По данным суда, после ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов. От полученных ранений сельчанин скончался на месте.

Позиции сторон

В ходе процесса подсудимый частично признал вину. Он не отрицал обстоятельства кражи, однако свою причастность к гибели потерпевшего не признал.

Гособвинение просило назначить мужчине 13 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона оставила вопрос наказания на усмотрение суда.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, включая показания свидетелей, заключения экспертиз и материалы уголовного дела. Отягчающим обстоятельством было признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

По вердикту присяжных мужчину признали виновным. По совокупности преступлений ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении расходов.

Приговор пока не вступил в законную силу.