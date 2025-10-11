Присяжные в Жетісу приговорили водителя к 5 годам лишения свободы за трагическое ДТП
Трагедия унесла жизни пяти человек.
В специализированном межрайонном суде области Жетісу присяжные заседатели признали виновным водителя большегрузного автомобиля, ставшего виновником трагического ДТП, передаёт BAQ.KZ.
Мужчина приговорён к 5 годам лишения свободы.
По материалам дела, водитель автомашины марки "Volvo FH-Truck", следуя по трассе "Алматы – Усть-Каменогорск", несмотря на неблагоприятные погодные условия и гололёд, не предпринял необходимых мер для безопасной остановки транспорта. В результате грузовик перегородил дорогу, и в него врезались три легковых автомобиля.
Трагедия унесла жизни пяти человек, находившихся в легковых машинах.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Прокуратура области Жетісу напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, ведь именно это является гарантией сохранности жизни и здоровья как самих участников движения, так и их близких.
