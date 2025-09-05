Притоны и фиктивная аренда: ЖК "Манхэттан" в Алматы оказался очагом нарушений
Масштабные рейды проходили в течение двух месяцев.
В жилом комплексе "Манхэттан" в Алматы, известном неоднократными скандалами с нарушением общественного порядка, прокуратура совместно с уполномоченными органами выявила около тысячи правонарушений, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки была составлена база данных по каждой квартире: сведения о собственниках, месте работы, контактах, наличии оружия, фактах правонарушений и сдаче жилья в аренду.
Результаты оказались показателями системных проблем: 120 фактов нарушения миграционного законодательства, 98 случаев нарушения общественного порядка, 114 фактов незаконной аренды жилья, 22 квартиры использовались для оказания интимных услуг, 567 нарушений правил дорожного движения, 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
В прокуратуре подчеркнули, что работа направлена на обеспечение безопасности жителей, укрепление правопорядка и повышение качества жизни в мегаполисе.
