В жилом комплексе "Манхэттан" в Алматы, известном неоднократными скандалами с нарушением общественного порядка, прокуратура совместно с уполномоченными органами выявила около тысячи правонарушений, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки была составлена база данных по каждой квартире: сведения о собственниках, месте работы, контактах, наличии оружия, фактах правонарушений и сдаче жилья в аренду.

Результаты оказались показателями системных проблем: 120 фактов нарушения миграционного законодательства, 98 случаев нарушения общественного порядка, 114 фактов незаконной аренды жилья, 22 квартиры использовались для оказания интимных услуг, 567 нарушений правил дорожного движения, 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

В прокуратуре подчеркнули, что работа направлена на обеспечение безопасности жителей, укрепление правопорядка и повышение качества жизни в мегаполисе.