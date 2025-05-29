  • 29 Мая, 08:56
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Прицеп КамАЗа сорвался на трассе Алматы - Бишкек: погибли четыре человека

Сегодня, 08:06
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 08:06
Сегодня, 08:06
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Фото: скриншот из видео

На трассе Алматы - Бишкек вблизи села Узынагаш произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ.

Видео с места аварии активно распространяется в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовиком марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Потеряв управление, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, а затем — по инерции — с автомобилем KIA Sportage.

В результате трагедии на месте погибли четыре человека.

В настоящее время ведётся всестороннее расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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