На трассе Алматы - Бишкек вблизи села Узынагаш произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ.

Видео с места аварии активно распространяется в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовиком марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Потеряв управление, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, а затем — по инерции — с автомобилем KIA Sportage.

В результате трагедии на месте погибли четыре человека.

В настоящее время ведётся всестороннее расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.