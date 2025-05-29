Прицеп КамАЗа сорвался на трассе Алматы - Бишкек: погибли четыре человека
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На трассе Алматы - Бишкек вблизи села Узынагаш произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ.
Видео с места аварии активно распространяется в социальных сетях.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовиком марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Потеряв управление, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, а затем — по инерции — с автомобилем KIA Sportage.
В результате трагедии на месте погибли четыре человека.
В настоящее время ведётся всестороннее расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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