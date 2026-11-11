Прицеп с макулатурой загорелся на трассе Экибастуз – Павлодар
Пожарные ликвидировали возгорание прицепа грузового автомобиля.
11 Ноября 2026, 22:13
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11 Ноября 2026, 22:1311 Ноября 2026, 22:13
152Фото: МЧС РК
На пульт «112» Павлодарской области поступило сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля, перевозившего макулатуру, на автодороге Экибастуз – Павлодар.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Распространения огня на другие объекты удалось не допустить.
Пострадавших нет.
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